"Salviamoli insieme": Emergenza Val Nervia Odv di Dolceacqua lancia raccolta fondi per acquistare una nuova ambulanza veterinaria (Foto)

Per rispondere sempre più tempestivamente alle richieste di aiuto e soccorso, Emergenza Val Nervia Odv’ di Dolceacqua lancia una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe per poter acquistare una nuova ambulanza veterinaria: un vero e proprio ambulatorio mobile provvisto di tutta la strumentazione necessaria per far fronte a ogni tipo di necessità ed essere in grado di offrire un primo soccorso salvavita agli animali che si trovano in condizioni disperate.

“Il mezzo sarà dotato di attrezzature specifiche in campo veterinario: gabbie, barelle, fonti di ossigeno, strumentazioni per il monitoraggio cardio-circolatorio, attrezzature per la ventilazione polmonare e altro ancora per fornire agli animali le cure veterinarie più efficaci” - dice Igor Cassini dell’associazione di volontariato “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua - “L'ambulanza è un mezzo fondamentale per il nostro lavoro di soccorso di tutti gli animali isolati, feriti, smarriti, vittime di emergenze e calamità naturali”.

“La nostra seconda ambulanza non è più nelle condizioni di essere efficiente, per lunghi tratti, essendo una Panda del 90 con già 250mila km, mentre noi abbiamo bisogno di essere sempre sul campo, pronti ad agire nel minor tempo possibile per salvare animali che, senza il nostro aiuto, andrebbero incontro a morte certa. Per questo ringrazio sin da ora chiunque sarà al nostro fianco in questa campagna” - sottolinea Igor Cassini dell’associazione di volontariato “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua - “Grazie fin d’ora a quanti decideranno di contribuire. Ogni gesto anche piccolo per noi significa molto”.

“1500 euro saranno devoluti alla clinica veterinaria per affrontare le spese per le cure del micio che è precipitato da un balcone al sesto piano di una palazzina a Vallecrosia dopo aver perso l’equilibrio” - annuncia Igor Cassini dell’associazione di volontariato “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua - “Il gatto, che ha un anno e mezzo, è ancora in prognosi riservata però è stabile”.