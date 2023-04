Tumore al polmone diagnosticato dopo il foglio di dimissioni per un nodulo, la risposta di Asl1

Asl1 tende a precisare, in merito alla lettera della sig.ra Berlingò, quanto segue: “Relativamente alla (presunta) mancata diagnosi relativa alla presenza di un nodulo al polmone nella RX del 20 gennaio scorso, l'Azienda, da parte della paziente e dei familiari non ha ricevuto alcuna segnalazione. Pertanto saremmo lieti se la signora od i suoi familiari, volessero segnalarci, allegando dettagliata documentazione, quanto accaduto in modo da poter effettuare le verifiche del caso. Sullo svolgimento dell'esame, ossia la TAC, questa mattina la stessa sig.ra Berlingò autrice della lettera inviata al vostro giornale, ha contattato l'URP di Asl1, sia telefonicamente che per posta elettronica, chiedendo di trovare una data disponibile per l'effettuazione della TAC. L'URP, come da prassi, ha preso immediatamente in carico la richiesta ed ha fatto partire le procedure necessarie affinché, entro i 10 giorni dalla data di prescrizione dell'impegnativa da parte del MMG, la paziente possa effettuare l'esame, visto che si tratta di una richiesta di classe B (breve ed entro 10 giorni)”.



“A riguardo Asl1 ricorda all'utenza che è stato attivato da tempo un servizio preposto alla gestione delle problematiche dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, che risponde al numero verde 800186044, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 - concludono da Asl1 - il servizio prende in carico la segnalazione, che viene gestita con la struttura interessata e verificata con il medico prescrittore sulla base del quesito diagnostico. Nel momento in cui venga rilevata una disponibilità per l’appuntamento, contatta direttamente l’interessato per comunicare la data. Mentre l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, contattabile attraverso vari canali: tel. 0184536656, mail: urp@asl1.liguria.it, WhatsApp: 3382978341, fornisce sempre indicazioni per una corretta presa in carico della richiesta, nonché se ne fa carico direttamente per poi richiederne la gestione al servizio competente”.