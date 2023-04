Ventimiglia, una folla dà l'ultimo saluto alla professoressa Rosalba Giunta in Lucisano (Foto)

La città di Ventimiglia, ieri pomeriggio, ha dato l'ultimo saluto alla professoressa Rosalba Giunta in Lucisano, improvvisamente deceduta, all'età di 70 anni, nell'ospedale di Sanremo. Tantissime persone, parenti e amici, si sono riunite nella chiesa parrocchiale di Sant'Agostino per partecipare alla santa messa e dire addio all’amata e stimata professoressa del liceo Aprosio di Ventimiglia.

Rosalba viene ricordata con affetto dagli amici e da tutti coloro che l’hanno conosciuta ma anche dai colleghi e dagli alunni. “Ricordiamo molto bene la sua premura, sapevamo che, per noi alunni, ci sarebbe sempre stata, in ogni caso, anche per questioni che non riguardavano la scuola. Non la dimenticheremo mai, siamo vicini alla famiglia e a tutti coloro che, come noi, l'hanno amata e rispettata. Un saluto" - dicono gli studenti della 5E.

"Per il liceo hai rappresentato una certezza per la tua dedizione. Per gli studenti sei stata un punto di riferimento sicuro e incrollabile, dolce e ferma contemporaneamente. Per i colleghi l'immagine di serenità e affidabilità perché ti sei sempre posta in maniera rassicurante e disponibile in tutte le situazioni. Rosalba sei un'amica sincera e per noi vivrai per sempre" - affermano i suoi colleghi.

L’amore e la stima dimostrata alla cara Rosalba hanno confortato, e al contempo riempito di orgoglio, il marito Franco, i figli Luca e Marco, la sorella Graziella, i nipoti e i cognati, che ringraziano tutti i presenti e coloro che hanno lasciato messaggi di cordoglio alla famiglia.