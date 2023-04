Sanremo: inchioda con lo scooter per non investire un pedone e cade sull'asfalto, ferita scooterista (foto)

Una scooterista di circa 30 anni è rimasta ferita questa mattina all'incrocio tra corso Cavallotti e via Duca degli Abruzzi a seguito di una violenta caduta sull'asfalto.

Stando a una prima ricostruzione pare che la donna abbia inchiodato per non investire un pedone e la violenta frenata abbia di fatto bloccato la ruota anteriore provocando la caduta.

La 30enne è stata soccorsa dal personale di Matuzia Emergenza e trasportata in ospedale in codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi, le testimonianze e la gestione del traffico.