Sanremo: domani la riunione definitiva sul mercato di piazza Eroi, verrà presentato al sindaco un sondaggio tra gli ambulanti

Quale sarà la decisione finale per la sistemazione degli ambulanti al mercato del martedì e sabato a Sanremo, nel primo anno di lavori per il parcheggio sotterraneo di piazza Eroi? Alla domanda risponderà soltanto la riunione di domani, convocata dal Sindaco Alberto Biancheri e che vedrà la partecipazione di tutte le associazioni del commercio matuziane e provinciali.

Ieri, a nome di molti ambulanti che svolgono la propria attività nella parte ‘bassa’ (quella di piazza Eroi), il commerciante Giacomo Chiappa ha chiaramente affermato che poco meno di 70 suoi colleghi vogliono trasferirsi sul lungomare e non aderire alla proposta di mercato ‘diffuso’, con lo spostamento dei banchi tra la stessa piazza Eroi, la zona della statua di Siro Carli e piazza San Siro.

Ma, al contrario, gli ambulanti che hanno i banchi nella parte alta (quella attorno all’Annonario) vorrebbero invece rimanere nella sede storica del mercato. Dello stesso parere, ovviamente, anche i titolari di negozi, bar e ristoranti della zona centrale della città, che traggono particolari vantaggi economici dal mercato, al martedì e sabato.

Nelle mani delle associazioni di categoria c’è un sondaggio che è stato fatto tra tutti gli ambulanti e tutti gli operatori commerciali della zona, il cui esito è al momento ‘top secret’. Secondo fonti ben informate ci sarebbe un ‘testa a testa’ tra chi vorrebbe rimanere nella zona di piazza Eroi (con il mercato diffuso o con la riduzione dei banchi) e chi invece vuole spostarsi sul lungomare Calvino. Quale sarà la decisione che verrà presa domani?

Il sondaggio aveva come oggetto la presentazione della richiesta delle sigle sindacali di occupare la strada, quindi chiuderla al traffico, dalla galleria Francia fino al semaforo di via palazzo e piazza Siro Carli e un po' di piazza San Siro.

Al momento è difficile a dirsi anche se, quella presa a livello dirigenziale di spostare già a priori la ‘Fiera di Maggio’ del 14 proprio sul mare, una piccola indicazione la può dare. Bisognerà capire quanto peserà la volontà dei commercianti del centro, che vedrebbero allontanarsi molti potenziali clienti, che al martedì e sabato affollano i loro esercizi e non solo i banchi del mercato.

Sicuramente non verrà fatta la scelta, come affermato da alcuni ambulanti, di sospendere i lavori nei giorni di mercato in modo da lasciarlo così come è. La ditta che deve eseguirli, infatti, avrebbe chiesto 800mila euro in più sul preventivo fatto, per poter eseguire gli interventi anche nelle ore notturne. Una cifra che, ovviamente, nessuno vuole tirare fuori.

Resta ancora da capire se la decisione ultima sarà presa domani, al termine dell’incontro, oppure se Amministrazione e associazioni di categoria si prenderanno ancora qualche giorno di tempo.