Elezioni a Montalto Carpasio: c'è anche 'L'unione' di Angelo Canobbio, "Appoggio a Bianchi, un occhio in più nella comunità"

C'è un altro candidato sindaco in corsa per le elezioni di Montalto Carpasio, si tratta di Angelo Canobbio. Sarà lui a guidare la lista L'Unione, un gruppo nato in appoggio al sindaco uscente Mariano Bianchi in corsa per il secondo mandato.

"È proprio così - spiega Canobbio - ci proponiamo come sostegno a Bianchi e una alternativa per gli elettori del paese. Riteniamo che il sindaco abbia fatto un ottimo lavoro nell'ultimo mandato. Questo l'ha portato a trovarsi con più seguaci che oppositori anche perchè abbiamo visto in questi anni che chi si è opposto ha fatto poca strada. Insomma c'era tanta gente che voleva vedere continuare Bianchi ma la sua lista era già al completo. Quindi abbiamo ritenuto opportuno aprire una seconda lista d'appoggio. Appoggio incondizionato, ci tengo a ribadirlo, senza aut aut, lavoriamo in totale sinergia e trasparenza".

La lista L'Unione è formata da un mix eterogeneo di abitanti di Montalto e Carpasio, ecco chi si è candidato con Canobbio:

Claudio Ammirati, 59 anni;

Gabriella Campigotto, 65 anni;

Vincenzo Daniello, 57 anni;

Giovanna Deandreis, 65 anni;

Claudio Federigi, 29 anni;

Gianfranco Frontero, 68 anni;

Gianni Battista Montebello, 68 anni;

Valerio Striglioni, 62 anni;

Romeo Tolone, 60 anni;

"Saremo di ulteriore stimolo all'attività dell'amministrazione. La nostra media d'età è alta ma pensiamo possa giocare a nostro favore, visto che siamo un paese con molti anziani. - commenta il candidato sindaco - Al di là di questo aspetto, siamo persone che viviamo nei due paesi e quindi attenti alle problematiche quotidiane e vogliamo risolverle. Saremo un occhio in più in mezzo alla popolazione".