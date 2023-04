Sanremo: cadono le piastrelle e poche luci accese in galleria Francia, dal Comune "Pronti lavori per 800mila euro" (Foto)

La Galleria Francia, tunnel di collegamento tra via Martiri e piazza Eroi con via Francia e via Volta, è strategica sul piano viario per Sanremo anche se, da sempre, è ricca di problemi e bisognosa di tanta manutenzione.

Negli ultimi tempi si sono registrati al suo interno di versi guasti legati alle tubazioni dell’acqua e, in alcuni casi, è stato anche necessario chiuderla nelle ore notturne per la relativa sistemazione. Una volta transitare all’interno era difficilissimo per i motociclisti, a causa dell’impianto di aerazione che, invece, ora funziona decisamente meglio.

Purtroppo, però, tutto il lavoro di sistemazione delle piastrelle eseguito nel corso dell’ultima ristrutturazione, è venuto meno. Il loro distacco è costante e, purtroppo, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Senza dimenticare l’annoso problema del transito dei pedoni che, seppur vietato, non si ferma praticamente mai.

La situazione non è certo delle migliori nemmeno sul piano dell’illuminazione, visto che sono più i fari non funzionanti che quelli accesi e, quindi, urge un intervento al più presto. Dal Comune ci viene confermato che l’Amministrazione ha già stanziato 800mila euro per il restauro della galleria, compresa quella che porta in piazza Nota.

Un intervento considerevole che partirà tra pochi mesi. Dovrà, infatti, essere approvato il bilancio e i relativi equilibri. Quindi il progetto verrà presentato in Giunta e, quindi, potrà essere espletata la gara d’appalto per i successivi lavori. Al momento è impossibile prevedere il loro inizio ma non manca molto.