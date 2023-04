Cervo: posa tubature in via Solitario delle Alpi, lunedì strada chiusa per lavori

Lunedì chiusura totale di via Solitario delle Alpi a Cervo. Il traffico sarà interrotto dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14 alle ore 18, per posa tubazioni.



"In caso di pioggia i lavori saranno posticipati al primo giorno utile successivo. Certi che il disagio momentaneo sarà utile per tutti, si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione" - affermano dal Comune.