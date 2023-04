Emergenza acqua: Taggia ha chiesto due nuovi pozzi e filtri a carboni attivi per ripristinare i punti contaminati

Filtri a carboni attivi e almeno due nuovi pozzi, questa è una prima soluzione prospettata da Taggia per contenere gli effetti dell'emergenza idrica in futuro. La cittadina, patisce ancora oggi gli effetti dell'inquinamento chimico da Tricloropropano 1 2 3 dell'emergenza di due mesi fa: con cinque pozzi in funzione e quattro esclusi dalla rete idrica perchè contaminati.

Ad oggi Taggia riesce a garantire l'acqua grazie al collegamento alla dorsale del Roya 1, unendosi così ai principali comuni costieri. Un bypass che però desta non poca preoccupazione per via degli episodi di mancanza d'acqua che ciclicamente interessano il dianese. Taggia teme che lo stesso problema possa verificarsi nel suo territorio nei periodi di maggior afflusso turistico, considerando che ad oggi c'è già poca acqua e l'autonomia idrica per la cittadina è ormai un ricordo.

Il sindaco Mario Conio ha portato alla struttura commissariale dell'ATO Idrico le richieste per cercare di arginare il problema e rimettere in sesto la rete idrica. 3 milioni di euro, questo il costo prospettato per scavare due nuovi pozzi nell'area dove è stata trovata una sacca d'acqua importante e installare i filtri per rimettere in rete anche i pozzi contaminati. L'obiettivo è puntare ai Fondi di Protezione Civile 2023 e arrivare così entro fine anno a vedere iniziare i lavori di scavo.