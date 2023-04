Santo Stefano al Mare: rimozione gratuita dei veicoli a quattro ruote. Consigliere Ferretti: ”Potremmo riappropriarci degli spazi a costo zero”

L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano al Mare e la Polizia Locale hanno stipulato una convenzione per la rimozione e demolizione dei veicoli abbandonati sul territorio comunale, esclusi quelli a due ruote, a zero costi per gli utenti.



Il servizio comprende la rimozione con carro attrezzi, le spese di custodia e radiazione dal PRA. Il risparmio per i proprietari che vorranno aderire sarà notevole. L’amministrazione ricorda, inoltre, che i proprietari dei veicoli abbandonati senza targa violano il Codice della Strada, per cui sono suscettibili a sanzioni. Il veicolo, per essere considerato rifiuto, e quindi in stato di abbandono, deve essere privo di almeno un organo necessario per la sua conservazione o per la circolazione (finestrino rotto, ruota asportata, etc...), non basta che sia in sosta da tempo e spogliato da carrozzeria e interni. Il servizio sarà attivo anche per i privati che vogliono rimuovere un veicolo. Il ritiro potrà essere effettuato aa domicilio.



"Finalmente potremo liberare da veicoli abbandonati, di gli spazi sul territorio comunale, sia pubblici che privati a costo zero per l'Amministrazione e gli Utenti", dichiara il Consigliere alla Polizia Locale Ferretti Remo, che prosegue: ”La Polizia Locale ha già eseguito un controllo sul territorio per individuare tutti i veicoli da rimuovere, un modo per riappropriarci degli spazi occupati per inutilizzo dei mezzi e incuria di proprietari, che riceveranno la notifica per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione al Codice della Strada".



Per ogni informazione o quesiti, gli Uffici della Polizia Locale di Santo Stefano al Mare sono a disposizione al seguente recapito telefonico: 339 7271304.