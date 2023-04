'Festa per una sana e robusta Costituzione' domenica al Palabigauda di Camporosso

Domenica 16 aprile al Palabigauda di Camporosso, con il patrocinio del Comune di Camporosso e l’adesione di CGIL, CISL, UIL, Arci, Spes, Cumpagnia di Ventemigliusi, ANPI Bordighera, SPI, Caritas Intemelia ODV, Associazione Culturale XXV Aprile, Coop Ture Nirvane, Ass. Nazionale Alpini, ATL Coop Liguria, ANPI Ventimiglia, Gruppo PENELOPE, Centro Culturale Fratellanza Ventimiglia, la Scuola di PACE organizza la giornata di FESTA di sana e robusta Costituzione, in occasione dei 75 anni dalla promulgazione della Costituzione.



“Con questa iniziativa intendiamo riaffermare i diritti e doveri di cittadinanza che tengono assieme il nostro vivere civile fondato sulla solidarietà”, dichiarano i promotori.

La giornata sarà aperta alle ore 11.30 con l’allocazione di una pianta di lauro in ricordo dei partigiani che hanno costruito una Democrazia fondata sull’antifascismo; una pianta di ficus in ricordo delle vittime delle mafie che con il loro sacrificio, ci richiamano ad un impegno forte contro l’illegalità e la corruzione; una pianta di banksia contro le guerre e per costruire la pace fondata sulla giustizia e contro il ricorso agli armamenti.

La cerimonia sarà accompagnata dagli interventi del Sindaco della Città di Camporosso Davide Gibelli, dal Presidente di Scuola di Pace Mauro Lazzaretti e dai rappresentanti di CGIL, CISL, UIL. Alle ore 12.30 seguirà il pranzo con il seguente menù: Antipasti, Polenta e salsiccia, Polenta e formaggio, dolce, vino ad € 15,00. Il ricavato andrà totalmente a sostenere i progetti per l’infanzia 'fragile del nostro territorio'.

Nel pomeriggio verranno premiate quattro donne della zona intemelia, in rappresentanza delle tante donne che sanno accogliere all’interno della loro famiglia le persone più fragili. A ciascuna di loro verrà consegnato un assegno di € 300,00 per contribuire ai costi che la solidarietà comporta.