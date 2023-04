Ventimiglia: conducente di un Tir perde il controllo e piomba su tre auto, il bilancio dell'incidente al confine (Foto)

E’ di tre auto distrutte e 6 feriti (ma uno solo portato in ospedale) il bilancio dell’incidente di oggi pomeriggio, poco prima delle 16.30 sull’autostrada, tra il Confine di Stato e la barriera autostradale.

Dalle testimonianze raccolte il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo del mezzo a causa di un malore. E’ piombato sulle auto che aveva davanti, una delle quali scaraventata a decine di metri di distanza. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale della A10.

Le auto dei soccorritori sono state fatte entrare in corsia contromano, dopo la chiusura del traffico e sotto scorta della Polstrada. Una Porsche è andata completamente distrutta ed il conducente è rimasto incastrato all’interno. Uscito da solo dall’abitacolo ha riportato alcune ferite e traumi. E’ stato portato in ospedale. Speronata anche una Jeep Renegade, a bordo della quale viaggiava un bambino con i genitori. Lievemente ferito al volto il piccolo per l’esplosione dei finestrini al momento dell’impatto.

L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore con le auto bloccate fino al casello di Mentone, dove venivano fatte uscire quelle provenienti dalla Costa Azzurra. Il traffico sta ora lentamente riprendendo ma ci vorrà anche qualche minuto prima che torni alla normalità.