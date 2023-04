Sanremo: odore nauseabondo e ricerca per la possibile presenza di un cadavere in via Corradi (Foto)

Un odore nauseabondo e la ricerca di un possibile cadavere stanno tenendo in scacco via Corradi a Sanremo. La segnalazione è partita dai numerosi negozi che si affacciano sulla via.

Secondo alcuni testimoni la puzza si sarebbe iniziata a sentire già ieri ma in forma accennata. Stamattina all’apertura delle attività è stato necessario richiedere l’intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco.



Difficile localizzare l'esatto punto d’origine. La zona è piena di tanti piccoli appartamenti in particolare nella adiacente via Pastrengo. Le ricerche per trovare che cosa possa causare l’odore si sono interrotte una prima volta stamattina e poi anche nel pomeriggio. Di fondo c’è il sospetto che possa essere un cadavere.