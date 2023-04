Sanremo: antenne 5G in strada Borgo Opaco e via Bonmoschetto, il TAR respinge i ricorsi dei residenti

Si è fermata al TAR di Genova la battaglia legale dei residenti di strada Borgo Opaco e di via Bonmoschetto per evitare l’installazione di due nuove antenne 5G da parte di Iliad.

Il tribunale del capoluogo ha rigettato il loro ricorso contro il Comune di Sanremo il Ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria, Provincia di Imperia, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure e, soprattutto, nei confronti di Iliad, Alpitel e Barrovero Impianti.

I residenti sono preoccupati per l’impatto visivo e per le possibili conseguenze derivanti dall’installazione di una infrastruttura così impattante in aree verdi e vicino ad alcune abitazioni.

Sono molti gli abitanti delle zone collinari e delle frazioni che nei mesi scorsi hanno avviato procedimenti per chiedere lo stop ai lavori e, soprattutto, lo stop alla concessione di nuove installazioni da parte del Comune. Molte anche le riunioni dai toni vibranti che sono si svolte in Municipio, ma non sempre l’esito è stato quello desiderato come nel caso di strada Borgo Opaco e zona Bonmoschetto.