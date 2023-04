Open week sulla salute della donna dal 17 al 22 aprile: bollino rosa agli ospedali imperiesi

In occasione dell’ottava Giornata nazionale della salute della donna (22 aprile) la Liguria sostiene le iniziative della Fondazione Onda che dedica la settimana dal 17 al 22 aprile alle donne con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

Sono sette gli ospedali liguri che hanno ottenuto il riconoscimento della fondazione Onda: 3 bollini rosa all’Ospedale Policlinico San Martino e all’Istituto Giannina Gaslini, 2 bollini rosa all’Ospedale Galliera, all’Evangelico Internazionale di Voltri, all’Ospedale Villa Scassi in Asl3, all’ospedale di Lavagna in Asl4, un bollino rosa in Asl1 all’ospedale di Imperia.



“Abbiamo ben sette ospedali in Liguria – spiega Angelo Gratarola assessore alla Sanità della Regione Liguria – che hanno ottenuto i bollini rosa della Fondazione Onda e siamo orgogliosi di questo riconoscimento. La giornata nazionale della salute della donna è una ricorrenza che sosteniamo con le iniziative che sostengono la prevenzione e la corretta informazione sulle patologie che colpiscono le donne. Su questo fronte il nostro impegno è forte e costante, come testimoniano il riconoscimento e le diverse iniziative organizzate sul territorio ligure in occasione di questa giornata”.



Queste sono le adesioni dell'Asl 1, relativamente all’offerta gratuita di servizi clinici, diagnostici e informativi. In occasione dell'iniziativa H-Open Week SALUTE DELLA DONNA, programmata dal 17-22 aprile 2023, il centro screening propone, in via sperimentale un "pacchetto prevenzione donna " al fine di offrire, nello stesso appuntamento, più prestazioni di screening: la mammografia, il pap test e la consegna della provetta per la ricerca del sangue occulto nelle feci.



L'iniziativa sarà presso:

il Presidio Ospedaliero di Sanremo, presso la Breast Unit

lunedì 17 aprile dalle 14 alle 19

mercoledì 19 aprile dalle 14 alle 19



Il Presidio Ospedaliero di Imperia, presso la Ginecologia

venerdi 21 aprile dalle 8 alle 13.15

sabato 22 aprile dalle 8 alle 13.15



La struttura interessata sarà la SC Ginecologia e Ostetricia di Imperia e sono 150 le pazienti già contattate e prenotate direttamente da Asl1 per aderire al multi-screening. Il centro screening metterà a disposizione una persona dedicata all'accoglienza ed alla presentazione dell’offerta “pacchetto prevenzione donna” e fornirà anche il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci.