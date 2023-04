Festival di Sanremo 2024: mentre Amadeus sta già lavorando ora fari puntati sulla convenzione Rai-Comune

La vasta eco e il successo del Festival di Sanremo 2023 risuonano ancora a due mesi dalla manifestazione, ma in Comune si sta già lavorando alla prossima convenzione con la Rai, visto che l’ultima è scaduta proprio con l’edizione da poco conclusa.

Il Sindaco Alberto Biancheri, insieme all’Assessore al Turismo Giuseppe Faraldi e con gli uffici preposti, stanno preparandosi per discutere con la dirigenza dell’ente di Stato gli accordi per poter organizzare le prossime edizioni della kermesse canora. Al momento l’unica certezza è il presentatore e direttore artistico, Amadeus, che ha ancora un anno di contratto alla guida del Festival.

Per Sanremo sarà l’ultima convenzione e l’ultima partecipazione in qualità di Sindaco (nel febbraio 2024) per Alberto Biancheri, visto che nella primavera del prossimo anno si andrà alle elezioni. Ma anche da viale Mazzini, con l’avvento del nuovo Governo, da tempo si parla di rinnovi dei vertici Rai.

Su quali basi si tratterà per la prossima convenzione? Sicuramente da palazzo Bellevue si partirà da quelle dettate dai Festival del 2020 e del 2023, con la manifestazione che dovrà garantire musica e appuntamenti all’esterno dell’Ariston, possibilmente con una ulteriore estensione degli stessi. L’ultima edizione ha visto la città completamente coinvolta e il massimo gradimento da parte degli addetti ai lavori e dai molti turisti che hanno affollato la città, compresi i crocieristi della Costa.

Come poter ampliare gli appuntamenti e l’appeal del Festival? Difficile al momento a dirsi dopo lo straordinario successo dell’ultima edizione. Servono spazi e idee. Nelle scorse settimane era emersa l’idea di proporre concerti e appuntamenti musicali sul palco di piazza Colombo anche nella settimana precedente. Una sorta di ‘lancio’ alla settimana clou del Festival. Secondo indiscrezioni c’è la volontà del Comune di valorizzare ancora di più la location di Santa Tecla, ma le idee sono molte da mettere in campo.

C’è anche il lato economico. Ora la Rai ‘sborsa’ circa 5 milioni di euro, propone un prodotto di tutto rispetto e mette in conto anche l’appuntamento di dicembre con ‘Sanremo Giovani’, senza dimenticare l’avvicinamento ad ‘Area Sanremo’. Anche sul piano dei soldi Palazzo Bellevue cerca una via migliorativa ma su questo, ne siamo certi, la trattativa sarà più difficile, nonostante viale Mazzini incassi ottimi budget pubblicitari dal Festiva, senza tralasciare anche il traino degli ascolti.

I mesi che ci separano dall’estate saranno cruciali per le trattative, in modo da poter garantire un lavoro sereno al direttore artistico Amadeus che, siamo sicuri, è già all’opera per studiare l’edizione 2024 di un Festival che vorrà nuovamente stupire.