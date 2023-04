Elezioni 2023: la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta chiede ai candidati i 30 km/h in città

L'associazione FIAB Riviera dei Fiori ha scritto una lettera ai candidati sindaco dei comuni di Ventimiglia, Vallecrosia e Bordighera in occasione delle amministrative che si svolgeranno il 14 e 15 maggio.

I tre comuni sono partner e soggetti attuatori del progetto Alcotra Edumob, hanno cioè unito le forze per promuovere insieme la mobilità sostenibile in un territorio rimasto molto indietro. L'obbiettivo del progetto è di promuovere la mobilità sostenibile ed in particolare la mobilità ciclistica, una componente fondamentale per ridurre la dipendenza dall'auto: diminuendo il traffico e l'inquinamento si offre anche la possibilità di recuperare importanti spazi da destinare alla socialità e alla riqualificazione ambientale.

Grazie a Edumob si è fatto un primo passo: FIAB pensa che ora sia il tempo di guardare alle migliori pratiche italiane ed europee, con azioni decise rivolte alla sicurezza stradale e alla riqualificazione dello spazio pubblico che non può essere dedicato solamente alla viabilità e alla sosta bensì deve tornare ad essere un luogo dove i cittadini si incontrano, socializzano e vivono.

Le azioni che FIAB propone si concretizzano nella realizzazione della ‘città30’ che, come si legge nella lettera inviata ai candidati Sindaco, “è uno strumento efficace, sperimentato e consigliato dalle Istituzioni. Non è semplicemente la riduzione del limite di velocità a 30km/h bensì un intervento più ampio e complesso, infrastrutturale e culturale, di riqualificazione dell’ambiente urbano che vuole mettere al centro le persone, la loro sicurezza e la socialità”.

