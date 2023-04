Sanremo: mercatino di Pasqua per gli alunni della scuola media 'Nobel'

In occasione della Pasqua gli alunni della classi prime della scuola media Nobel di Sanremo hanno organizzato, nella mattinata del 5 aprile, un mercatino, proponendo oggetti da loro realizzati con materiali di riuso e riciclo.

Grazie al bel tempo, all’entusiasmo e all’allegria degli studenti e alla generosità dei gentili acquirenti, il mercatino ha avuto un grande successo.

“Grazie agli alunni e i genitori (ed i nonni) per il supporto, la Coop di Sanremo per l’area concessa per lo stand, con un particolare ringraziamento al sig. Crosta ed ai soci Coop e all’Assessore Pireri, che hanno reso possibile questa iniziativa” dichiarano dall’Istituto Comprensivo Sanremo Ponente e i professori che hanno organizzato il mercatino.