Sanremo: le zone pedonali videosorvegliate sono realtà, la giunta vara indirizzi e regolamento

È stato un iter lungo e complesso, ma finalmente le zone pedonali nel centro di Sanremo sono realtà. Dopo l’installazione delle telecamere, i giusti collaudi e l’ok da tutte le autorità competenti, la giunta matuziana ha varato gli indirizzi e il regolamento per la tutela delle aree pedonali che per troppo tempo sono state ostaggio di traffico e parcheggio da parte di mezzi non autorizzati, a qualsiasi ora del giorno.

Stop, quindi, ad auto, furgoni e scooter in piazza Sardi, piazza Bresca, via Matteotti (ingresso da via Gioberti), piazza San Siro, via Corradi e via Debenedetti. Un piano preciso che ha visto l’amministrazione investire ulteriori somme per acquistare ulteriori telecamere in modo da sorvegliare ogni possibile ingresso non autorizzato. Nei mesi scorsi l’impianto è stato ultimato e sono già trascorsi i 30 giorni di prova e tolleranza previsti per legge. Possono quindi scattare le sanzioni.

Gli indirizzi e il regolamento approvati dalla giunta

- Settore Piazza Sardi - Piazza Bresca Area Pedonale (A.P.) area pedonale in cui l’accesso è consentito ai soli veicoli autorizzati, con accessi controllati dai seguenti varchi: intersezione con la Via Nino Bixio, intersezione Via Roma/Via Gaudio inferiore, intersezione Via Bixio/Via Gaudio inferiore, con fascia oraria per operazioni di carico e scarico;

- Settore Via Matteotti Area Pedonale (A.P.) Area Pedonale in cui l’accesso è consentito ai soli veicoli autorizzati, accesso da Via Gioberti controllato dal varco all’intersezione con la Via Roma e accesso da Corso Mombello controllato dal varco all’intersezione con la stessa, si precisa inoltre che gli altri accessi alla Via Pedonale sono interdetti con l’installazione di barriere fisse (cubi e New-Jersey) di protezione antiterrorismo, non sono previste fasce orarie per operazioni di carico e scarico;

- Settore Piazza San Siro – Via Corradi – Via Debenetti Area Pedonale (A.P.) area pedonale in cui l’accesso è consentito ai soli veicoli autorizzati, accesso Piazza San Siro controllato dal varco all’intersezione con la Salita San Siro, accesso in Via Corradi controllato da varco all’intersezione con Via Feraldi, accesso in Via De Benedetti controllato da varco all’intersezione di Via De Benedetti/Via Martiri, con fascia oraria per operazioni di carico e scarico. Nelle zone Area Pedonale (A.P.) sarà permesso l’accesso per operazioni di carico/scarico nella fascia oraria dalle 04:00 alle 10:30 (escluso il Settore Via Matteotti Area Pedonale), nella restante fascia oraria sarà attivo il controllo elettronico degli accessi con varchi elettronici per l’accertamento delle violazioni previste dal codice della strada, con il conseguente procedimento sanzionatorio. Le operazioni di carico e scarico merci dovranno essere effettuate a motore spento per la tutela dell’ambiente. Gli orari verranno resi pubblici mediante l’apposizione di segnaletica. I Varchi di controllo non saranno attivi durante i suddetti orari.

Saranno previste particolari autorizzazioni al transito, previa richiesta e rilascio di autorizzazione da parte degli appositi Uffici Comunali - Servizio Viabilità e Sottosuolo – che potranno essere rilasciate per valide e comprovate motivazioni (mezzi utilizzati per manutenzioni urgenti, mezzi per lavori edili o cantieri in generale, mezzi necessari per operazioni di trasloco, carri funebri, utenti con concessione passo carraio in possesso di garage o posto auto, ecc.) con obbligo di raggiungere la zona interessata per la via più breve ed a velocità ridotta, commisurata alla situazione ambientale ed all’affluenza di pedoni (con obbligo di arrestare la marcia in caso di necessità, al fine di tutelare le fasce più deboli di utenti);

Per l’accesso al Settore Via Matteotti Area Pedonale (A.P.) il rilascio dell’autorizzazione al transito è subordinato al versamento di una cauzione a copertura di eventuali danni arrecati;

Ad esclusione del Settore Via Matteotti Area Pedonale (A.P.), è permesso l’accesso alla A.P. ai velocipedi, salvo divieti indicati in eventuali successive ordinanze e relativa segnaletica verticale per comprovate motivazioni; detti veicoli dovranno marciare a velocità adeguata (comunque commisurata alla situazione ed alla presenza di pedoni o ostacoli) avendo cura di dare precedenza ai pedoni e, all’occorrenza, di arrestare la marcia spingendo il veicolo a braccia;

L’elenco di cui sopra è da ritenersi esemplificativo (anche per l’impossibilità di elencare tutte le casistiche possibili di deroga per l’accesso alle A.P.). Per particolari esigenze di interesse pubblico o per particolari e contingenti esigenze motivate, il Comune di Sanremo, attraverso il Comando di Polizia Locale e il Servizio Viabilità e Sottosuolo, si riserva di implementare o ridurre le categorie e/o gli orari oggetto di autorizzazione, nel rispetto dei dettami e dei principi enunciati dal Codice della Strada, del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione e del miglior contemperamento dei vari interessi;

Tutte le categorie di veicoli autorizzati che accederanno e transiteranno nella A.P. dovranno osservare il massimo della prudenza adottando velocità estremamente ridotta “a passo d’uomo” e dando precedenza alle fasce di utenti della strada più deboli (pedoni, conducenti dei velocipedi, ecc.) e prestando attenzione ad eventuali ostacoli; i pedoni ed i conducenti dei velocipedi, a loro volta, dovranno adottare ogni accortezza finalizzata a consentire la fruizione della A.P. anche dalle altre categorie autorizzate; Tutte le tipologie di autorizzazioni all’ingresso/transito nelle aree A.P. potranno essere, in qualsiasi momento, revocate/sospese/ridotte dal Comune di Sanremo per motivi di interesse pubblico, di ordine pubblico e sicurezza, o in caso di momentanea occupazione delle aree per manifestazioni/mercati straordinari/fiere/lavori pubblici urgenti/cantieri edili, ecc., o qualsiasi altro evento ritenuto di interesse prioritario;

La documentazione da produrre, necessaria al rilascio dei permessi/autorizzazioni, è pubblicata sul sito del Comune di Sanremo al seguente link: https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/index.php?id_oggetto=5&id_doc=20 996