Monopattini: Parigi li vieta mentre in provincia sono spesso sotto accusa, potrebbe succedere anche da noi?

L’argomento è tra i più chiacchierati e la notizia del referendum che si è svolto a Parigi sul divieto del noleggio dei monopattini, ha fatto ulteriormente aumentare la discussione in merito.

Nella nostra provincia sono diversi i comuni che propongono il noleggio dei monopattini e sono tanti anche quelli privati, che si muovono sulle strade. Proprio per questo abbiamo chiesto agli esperti del settore se, ed eventualmente come, una decisione come quella della capitale francese potrebbe essere presa anche nelle città della nostra provincia.

A Parigi, lo ricordiamo, è stato promosso un referendum in merito mentre per quanto riguarda l’Italia, la legislazione è diversa. Intanto c’è da sottolineare come i monopattini siano equiparati alle biciclette e, quindi, non prevedono l’utilizzo del casco obbligatorio e non sono soggetti ad assicurazione come invece avviene per scooter, moto, auto e camion.

Non sono poche le lamentele che si possono sentire da parte di automobilisti e motociclisti, sulla pericolosità dei monopattini in strada. Molti, in effetti, sfrecciano la notte senza luci e con gli utilizzatori vestiti di scuro sono spessi non visibili, se non all’ultimo momento. Senza parlare di quelli che, spesso, viaggiano a velocità eccessive, su mezzi palesemente ‘truccati’.

In alcuni comuni italiani è stato limitato il transito in alcune vie da parte dei rispettivi sindaci, anche se sul piano legislativo la normativa è particolarmente oscura e difficile da attuare. Un’eventuale ordinanza di divieto può essere promossa in caso di pavimentazione sconnessa o su strade considerate particolarmente pericolose.

Sul piano giuridico non sembra quindi facilmente percorribile su eventuali divieti. I comandanti delle diverse Polizie Municipali ci hanno confermato che seguiranno quelle che sono le normative nazionali. Sul fronte incidenti sono stati diversi, anche se fortunatamente non gravi. Ovviamente, in assenza di assicurazioni e in caso di colpa del conducente del monopattino, è questo a risponderne. Ma, se non ha eventuale patrimonio, è ovvio che nessuno risarcirà.