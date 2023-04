Sanremo: Mercato Annonario, soddisfazione ma solo in parte per Confesercenti dopo il Consiglio comunale

Primo passo fatto per il mercato bisettimanale di Sanremo ma, secondo Confesercenti, è stato un fatto un primo passo anche se rimane l’emergenza.

“Siamo soddisfatti solo in parte – interviene Domenico Alessi, presidente cittadino dell’associazione di categoria – del risultato finale della votazione in Consiglio Comunale a Sanremo. Il Regolamento sulle aree pubbliche è stato alla fine approvato con l'impegno di preparare delle modifiche successive. Questo grazie alla battaglia svolta dalla nostra organizzazione che ha portato la voce degli operatori direttamente dentro il Palazzo Bellevue”.

“Il testo originario – prosegue Alessi - era inaccettabile e conteneva contenuti tecnici non consoni alla prima città turistica della Provincia di Imperia, con norme regolamentari vetuste, inapplicabili, prive di innovazione e di una visione della città. Il commercio su aree pubbliche è una risorsa importante per l'intera filiera economica della città, crea posti di lavoro, mantiene diverse famiglie, offre un buon panorama commerciale e occasioni di gusto tipiche”.

“Il Mercato Annonario - conclude Alessi - è una opportunità di accoglienza turistica, i mercati bisettimanali di piazza Eroi sono un richiamo fondamentale per la clientela francese. Abbiamo anche constatato che, la lunga discussione svoltasi in Consiglio Comunale, ha evidenziato la necessità di molti consiglieri comunali di privilegiare la loro appartenenza politica rispetto alle esigenze dei cittadini, fino a votare contrario modifiche scontate e di assoluta praticità, senza neppur voler ascoltare minimamente le osservazioni depositate da Confesercenti”.

“Abbiamo altresì apprezzato la costanza, la passione di alcuni singoli amministratori sia di maggioranza che minoranza - dichiara Ino Bonello presidente provinciale - che con il loro impegno sono riusciti ad apportare alcune modifiche al testo ‘blindato’ e ad aprire un varco per il futuro. Confesercenti dopo questa prima tappa, proseguirà con il proprio lavoro, svolgendo l'attività di portavoce di molte aziende che lavorando all'interno di un immobile di proprietà comunale, constatano grossi deficienze nella gestione giornaliera. Desideriamo sottolineare che il Comune a prescindere, abbia il dovere di mantenere lo stabile in ordine, garantire i parametri di sicurezza, un buon livello di pulizia e di igiene, di farlo funzionare e salvaguardarlo. Ha la possibilità di migliorarne la perfomance commerciale, il profilo estetico e di offrire nuove opportunità di lavoro. Dall'esterno sembra quasi che il Mercato Annonario non venga considerato dal Comune di Sanremo per quello che è ovvero un fiore all'occhiello, un gioiello di famiglia , ma al contrario quasi un ‘moscerino nell'occhio’, qualcosa di fastidioso”.