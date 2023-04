Pasquetta è il momento perfetto per riunirsi e godersi del buon cibo. A partire dalle ore 12, per tutto il pomeriggio, a Bordighera, l'animazione del San marco Beach sarà a cura di Dany Animation staff. L'area giochi per intrattenere i bimbi è sempre a disposizione per garantire il giusto relax.

Info & Prenotazioni +39 335 7444660