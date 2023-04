Sanremo: scippo a San Martino, carabinieri trovano velocemente responsabili

I carabinieri di Sanremo hanno risolto a tempo di record il caso di uno scippo. La borsa sottratta ad una donna e i due soggetti ritenuti responsabili sono stati trovati nella zona dell'area cani di San Martino.



Si tratta di una donna ed un uomo che si trovavano sull'accesso al mare di fronte alla ciclabile, all'altezza di via Scoglio a San Martino. La coppia è stata scortata dai militari in caserma, insieme alla borsetta portata via poco prima.