Dolceacqua: mobilitazione di soccorsi per auto ribaltata, il conducente è illeso

Un'auto si è ribaltata in tarda mattinata a Dolceacqua. Illeso il conducente del mezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo. In un primo momento le condizioni del guidatore sembrava che fossero particolarmente gravi tanto da chiedere l'intervento dell'elisoccorso. Una volta che le squadre di soccorso della Croce Azzurra Vallecrosia sono arrivate in loco, è stato appurato che la persona a bordo dell'auto non aveva bisogno di essere trasportato in Ospedale. I soccorsi sono stati poi dirottati al campo Zaccari di Camporosso per il grave trauma riportato da un calciatore 16enne.