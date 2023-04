Camporosso: scontro durante partita di calcio, 16enne portato al Santa Corona dall'elisoccorso

Un 16enne ha riportato un grave trauma facciale durante una partita di calcio che si stava disputando al campo Zaccari di Camporosso. Sul posto è intervenuto il presidio della Croce Azzurra di Vallecrosia per i soccorsi in loco e dopo breve è stato richiesto l'intervento dell'elicottero.



Al campo sportivo è atterrato grifo. Il ragazzo che gioca per l'Altare era cosciente ma ha perso parecchio sangue a causa di un calcio in faccia durante una fase accesa dell'incontro. Per lui è stato disposto il trasferimento all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.