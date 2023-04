L'ospedalettese Miriam Colombo diventa Cavaliere: premiato al Quirinale il suo impegno per la ricerca

Un riconoscimento per "l’impegno, la passione, l’entusiasmo nel sensibilizzare le persone a donare a favore della ricerca e della cura della fibrosi cistica".

Con questa motivazione, nella mattinata di oggi l'ospedalettese Miriam Colombo ha ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il riconoscimento rientra tra quelli che Mattarella ha conferito motu proprio il 25 febbraio scorso a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile.

Miriam si è trasferita da bambina a Ospedaletti, in provincia di Imperia, ma è originaria di Busto Arsizio, dove vivono i nonni e altri parenti. Con i suoi 21 anni, è la più giovane tra i trenta insigniti per il loro esempio di impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani.

Miriam Colombo è affetta da fibrosi cistica. Nonostante la grave patologia l’abbia costretta a continui ricoveri, ha studiato con profitto al liceo e ora frequenta la facoltà di Medicina a Genova.

Testimonial della fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica, la giovane dedica gran parte della sua vita a raccogliere fondi per la ricerca, tramite i social e i diversi eventi per le onlus legate alla sua patologia, coinvolgendo anche le scuole che ha frequentato. Un impegno che le è valso il riconoscimento di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Il ringraziamento di Mattarella

«È davvero un grande piacere accogliervi al Quirinale», ha esordito il capo dello Stato, «per ringraziarvi per quanto avete fatto e per come avete rappresentato il vero spirito di solidarietà, apertura verso gli altri, altruismo del nostro Paese».

Mattarella ha espresso la sua riconoscenza: "Avete interpretato il senso della solidarietà e il senso del dovere in maniera più aperta, con umanità. La libertà non trova un limite in quella degli altri, ma si realizza con quella degli altri. Voi avete interpretato questo principio e di questo vi sono grato. Grazie per quanto avete fatto e complimenti".