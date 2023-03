Riva Ligure: 13enne dà in escandescenze e lancia pietre contro la scuole, intervento delle forze dell'ordine

Mobilitazione di soccorsi, poco prima delle 13 a Riva Ligure, per una ragazzina di 13 anni che, fuggita dalla casa dove viene accudita, ha scagliato delle pietre contro la scuola Media dove solitamente frequenta in via Caravello, per cause ancora in via d’accertamento.

Alcuni testimoni hanno raccontato di averla anche vista in possesso di un coltello, ma non ci sono riscontri oggettivi in merito. La ragazza oggi non era andata a scuola per seguire alcune cure ma, ad un certo punto è fuggita, scatenando il proprio raptus.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, Carabinieri, Polizia Locale e assistenti sociali oltre al Sindaco Giorgio Giuffra. La 13enne è stata poi portata in ospedale per le cure del caso.