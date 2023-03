Imperia è una città per giovani? Sondaggio lanciato dai Giovani Democratici in vista delle Amministrative

I Giovani Democratici della provincia lanciano un sondaggio tra gli Under 35 di Imperia.

“E’ una fascia di età abbandonata e lasciata a se stessa dall’amministrazione Scajola – dicono i giovani ‘Dem’ – visto che, oltre al sociale, all’ambiente e al buon vivere dei cittadini imperiesi, questa amministrazione ha lasciato nel dimenticatoio quelle generazioni che chiedono a gran voce ascolto. Si tratta della fascia più giovane della nostra popolazione, in particolare modo ci rivolgiamo agli studenti e ai giovani lavoratori, che durante la pandemia da Covid-19 sono stati da esempio per l’intera collettività sacrificando gli anni più belli e intensi della loro vita in nome della sicurezza collettiva. Si tratta di giovani ragazze e ragazzi che non vengono ascoltati dai programmi elettorali e che sono stati trattati come invisibili in questi cinque anni in cui Claudio Scajola è stato alla guida della città”.

“La nostra ricetta per i giovani imperiesi è pronta – dicono - e si chiama ‘Imperia, una nuova generazione’, dove da oltre un anno lavoriamo per raccogliere le migliori proposte per fare di Imperia una città a misura di Under 35. Una sfida complessa e avvincente allo stesso tempo, ma per poterla affrontare al meglio vogliamo conoscere da vicino che cosa pensano i giovani cittadini della nostra città. Da qui il nostro appello alle nuove generazioni di imperiesi a prendere parte al cambiamento, compilando il nostro sondaggio per dar voce alla loro generazione. Vogliamo scoprire la vostra opinione per potervi offrire alle prossime elezioni amministrative risposte concrete per una città migliore e adatta anche alle vostre esigenze”.

Qui il link dove poter compilare il sondaggio.