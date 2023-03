Imperia torna 'Pasquetta al Parco Urbano': il 10 aprile appuntamento sul prato con una giornata per bambini e famiglie

Ritorna anche quest’anno “Pasquetta al Parco Urbano”, l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale e dedicato a bambini e famiglie. Un grande picnic sul prato, con musica e intrattenimento per i più piccoli, a partire dalle ore 11:30, che vedrà una intera giornata di spettacoli e sorprese a cura di Fortunello e Marbella della FEM Spettacoli.

Si alterneranno diversi momenti di intrattenimento, con trampolieri, esibizioni di giocoleria, truccambimbi, zucchero filato, un grande uovo di cioccolato e molto molto altro.

“Con il sindaco Scajola abbiamo condiviso di ripetere l’esperienza positiva dell’anno passato, che era stata apprezzata da tutti, anche per rafforzare sempre di più il concetto dello stare insieme e di rendere vivi gli spazi che la città può offrire. Il Parco Urbano riqualificato vuole avere questa funzione di grande polmone verde, in cui potersi rilassare, leggere, giocare o, come in questo caso, fare un picnic e assistere a una giornata di spettacoli”, commenta l’assessore al Verde Laura Gandolfo.

“Riteniamo che questo evento possa diventare un appuntamento fisso del calendario della città, che vuole offrire tutto l’anno - e ancor di più in un periodo importante come quello pasquale - occasioni per stare insieme e proporre iniziative. Lo spazio del Parco urbano, così come riqualificato, si presta molto bene ad ospitare manifestazioni di vario genere e, in particolare, un evento dedicato a bambini e famiglie”, dichiara l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo.