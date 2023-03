Turismo: la città di Bordighera sarà alla settima edizione di 'Discover Italy' a Sestri Levante

Bordighera sarà presente alla settima edizione di ‘Discover Italy’, il workshop riservato al solo pubblico professionale del settore turismo in programma a Sestri Levante il 30 ed il 31 marzo 2023.

Per la città delle palme si tratta della terza partecipazione, dopo quelle del 2021 e 2022, con l’obiettivo di promuovere il territorio in ottica di destagionalizzazione degli arrivi grazie ad una offerta diversificata che comprende outdoor, cultura, enogastronomia, mare, arte e natura.

“E’ il quinto appuntamento cui prendiamo parte da inizio 2023. Una scelta nata nel 2019 - ha commentato il Vice Sindaco Mauro Bozzarelli - che non si è interrotta nemmeno nel corso della pandemia grazie alle edizioni organizzate in modalità digitale e che segue le direttrici che il Piano Strategico del Turismo ha individuato per sostenere e far crescere questo ambito cruciale per l’economia cittadina”.

“Il ringraziamento dell’Amministrazione - ha concluso il Sindaco Vittorio Ingenito - va ad Agenzia In Liguria, al Tavolo del Turismo, all’Ufficio Turismo del Comune di Bordighera e all’Ufficio Staff del Sindaco per la collaborazione e l’impegno costanti”.