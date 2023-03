Bordighera: quasi 180mila euro dal Ministero per l'efficientamento energetico della scuola 'Rodari'

Sono stati assegnati 178.595 euro a fondo perduto per i lavori di efficientamento energetico della scuola Rodari di via Pasteur.

Il contributo, conferito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, va ad aggiungersi agli altri già ottenuti dall’Amministrazione Ingenito in più ambiti nel corso dei cinque anni di mandato. Il progetto che sarà realizzato prevede tra l’altro la sostituzione di tutti gli infissi esterni e l’installazione di tende a rullo in PVC; si tratta di interventi che garantiranno un miglioramento non solo della performance energetica ma anche della qualità della vita scolastica di alunni ed insegnanti.

“Un ottimo risultato per due macroaree - ha commentato il Sindaco Ingenito - su cui abbiamo lavorato con impegno e continuità. La prima è quella dell’ambiente e in particolare proprio dell’efficientamento energetico: abbiamo investito quasi 300.000 per gli impianti fotovoltaici della palestra Conrieri e del Palasport e per l’impianto di climatizzazione a pompa di calore del plesso Maria Primina. La seconda macroarea è quella dell’edilizia scolastica, su cui siamo intervenuti con la messa in sicurezza antisismica, con la riqualificazione delle aree esterne, con la dotazione di campi da gioco ed attrezzature sportive. In questo caso l’investimento è stato pari ad oltre 4.000.000”.

“Ringrazio l’Ufficio Tecnico del Comune di Bordighera - conclude il Sindaco - per la professionalità e la competenza con cui ha predisposto la pratica per l’istanza di contributo”.