Bordighera: il consigliere Ramoino sul cimitero, "Sono preoccupato, serve manutenzione"

"Sono preoccupato per le cattive condizioni di manutenzione del cimitero cittadino": così interviene Giovanni Ramoino, consigliere comunale a Bordighera, nel gruppo misto.

L'esponente di minoranza aggiunge: "Sono un frequentatore abituale del cimitero e ho notato un aumento della mancanza di cura e manutenzione, sia nell'aspetto generale del cimitero che nella cura delle singole tombe. In particolare, ho notato che molte delle tombe presentano erbacce e detriti accumulati, piante secche, vegetazione trascurata. Inoltre, l'erba intorno alle tombe non viene tagliata con regolarità e la zona sembra essere trascurata da mesi".



"Mi rendo conto che la manutenzione del cimitero richieda un notevole sforzo, tuttavia, ritengo che il cimitero sia un luogo sacro e che la sua manutenzione debba essere una priorità per le autorità locali. - prosegue Ramoino - Non solo è importante per la conservazione dell'aspetto generale del cimitero, ma anche per rispetto verso i nostri cari defunti. Chiedo che vengano presi provvedimenti immediati per migliorare la manutenzione del cimitero, in modo da preservare l'aspetto dignitoso e rispettoso del cimitero".