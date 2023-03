Ventimiglia: pirata della strada investe ciclista e fugge, 23enne in ospedale e indagini della Municipale

Investe con la sua macchina un ciclista e non si ferma per soccorrerlo. E’ accaduto oggi pomeriggio, poco dopo le 16.30, in corso Genova a Ventimiglia.

Il ferito, un 23enne, è stato trasportato al pronto soccorso di Sanremo per le lesioni riportate ma, fortunatamente, non è grave. Sul posto prontamente interventi gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica, oltre al personale medico del 118 e della Croce Verde Intemelia.

Gli agenti sono alla ricerca della macchina che ha investito il ciclista, dopo aver ascoltato i testimoni.