Vallebona cambia volto, il sindaco Guglielmi: "Iniziati i lavori di riqualificazione dell’ingresso del borgo e dell’isola ecologica" (Foto)

Sono iniziati i lavori all’incrocio tra Viale della Repubblica e Viale Europa che cambieranno il volto di Vallebona. La zona definita come “Belauda” sarà infatti interessata da un intervento per il perfezionamento dell’incrocio con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza stradale e per il miglioramento ambientale e funzionale dell’isola ecologica.

Importanti opere necessarie per migliorare la funzionalità del servizio e l’aspetto del paese. “I lavori iniziati sono due: la riqualificazione dell’ingresso del borgo, che era rimasto così da tantissimi anni, che cambierà la viabilità migliorandone la sicurezza e il miglioramento ambientale e funzionale dell’isola ecologica" - annuncia il sindaco Roberta Guglielmi - "Ci sarà l’accesso ad una zona dove verranno posizionate le nuove ecoisole per le utenze domestiche. Nell’area, inoltre, vi saranno anche dei bidoni di conferimento per le utenze non domestiche. Commercianti, ristoratori, negozi, la farmacia e coloro che hanno un’attività commerciale potranno conferire lì i loro rifiuti. Verrà realizzato anche un marciapiede che partirà dalla farmacia e accompagnerà le persone verso questa zona. All’ingresso, a fine lavori, verrà pure piantato un tiglio per aiutare la viabilità. Non vi sarà una rotatoria”.

Al fine di consentire la realizzazione di questi importanti lavori l’isola ecologica è stata temporaneamente spostata nei pressi della farmacia dove sono stati posizionati una parte dei contenitori per il vetro, la carta, la plastica e l’umido mentre nell’area parcheggio antistante al civico cimitero sono presenti altri cassonetti per l’umido, la carta, la plastica, il vetro e gli indumenti.