Dove vedere tutte le partite di calcio in tv?

Come e dove vedere tutte le partite di calcio in diretta sulle varie piattaforme streaming.

Dalla Serie A alla Champions League ecco chi ha i diritti in Italia per poterle trasmettere

Sappiamo che ormai è diventato molto complicato riuscire a seguire tutte le partite dei migliori campionati in diretta e stare dietro alle varie piattaforme che hanno i diritti per poterle trasmettere non è cosi semplice. In questo articolo, esploreremo le opzioni disponibili in Italia per vedere le partite di calcio in TV e i vari operatori che hanno i diritti televisivi per trasmetterle.

Dazn

Dazn come sappiamo ha acquisito tutti i diritti per poter trasmettere la Serie A in Italia. Quindi per poter vedere tutte le partite in chiaro è necessario un abbonamento mensile a questa piattaforma.

Dazn trasmette: tutta la Serie A, la Serie B e la UEFA Europa League, oltre ad alcune partite dei principali campionati europei, come l'Europa Conference League e LaLiga spagnola e alcune manifestazioni internazionali come la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS e Women’s Champions League.

Non trasmette invece la UEFA Champions League.

Now - Sky

Dopo aver perso i diritti per poter trasmettere tutta la Serie A, ha mantenuto i diritti completi però per 121 partite di UEFA Champions League e tutte quelle della Serie B, Europa League e Europa Conference League, oltre alla Premier League e Bundesliga, inoltre permette di vedere 3 partite su 10 per ogni turno di Serie A.

Dazn ha poi chiuso un accordo con Sky per permettere agli abbonati Dazn di poter vedere le partite anche su Sky tramite la propria app disponibile su Sky Q. Inoltre i clienti che hanno Sky con decoder possono aggiungere il canale ZONA DAZN e guardare su Sky le partite che ha in esclusiva Dazn, per farlo bisogna attivare aggiungendo l'opzione al proprio abbonamento di Dazn.

Rai - Mediaset

La Rai trasmette incluso nel canone alcuni match a costo extra zero, che sono: le partite della nazionale, come il Campionato del mondo 2022 in Qatar, e gli highlights nelle trasmissioni 90º minuto e La Domenica Sportiva. Inolte trasmette alcune partite in differita sui canali Rai Sport 1 e Rai Sport 2 con repliche delle partite di Serie A.

Mediaset con Canale 5 free trasmette 17 partite della Champions League, oltre a tutte le partite della Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Inolte con l'abbonamento Mediaset Infinity+ puoi vedere i 121 match su 137 della Champions league.

TV8

Anche TV8, che è un canale in chiaro di Sky, trasmette alcune partite di calcio delle squadre Italiane in gara nella UEFA Europa League.

Prime Video

Prime Video è il servizio streaming di Amazon, che con l'abbonamento ad Amazon Prime, permette di avere l'accesso anche a Prime Video. Con questo servizio streaming di Amazon è possibile vedere le 16 partite in esclusiva della Champions League e Supercoppa UEFA.

Sono vari poi i portali che permettono di rimanere sempre aggiornati su tutte le partite di calcio oggi in tv e dove vederle.