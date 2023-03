Bordighera: iniziati lavori per nuovo attraversamento pedonale rialzato in via Vittorio Veneto

Nuovo attraversamento pedonale rialzato in via Vittorio Veneto a Bordighera, in corrispondenza dell’ingresso dei Giardini Lowe: i lavori sono in corso da questa mattina. L’installazione del dispositivo modererà la velocità dei veicoli e favorirà l’attraversamento in sicurezza nella zona residenziale, particolarmente frequentata da bambini, ragazzi e sportivi che utilizzano l’area giochi, il campo polisportivo e le attrezzature per il fitness presenti nel parco cittadino.



L’intervento, che segue altri analoghi realizzati ad esempio all’incrocio tra piazza De Amicis e via XX Settembre, rientra tra i progetti concretizzati dall’Amministrazione per rendere le strade di Bordighera più sicure e “a misura d’uomo”, a partire dall’istituzione della zona 30 già nel dicembre 2018 al miglioramento dell’illuminazione, dal rifacimento degli asfalti all’implementazione della videosorveglianza.