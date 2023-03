"Formulare efficacemente un desiderio", a Ventimiglia incontro di gruppo per scoprire regole di comunicazione efficace

Andrà in scena nella Chiesa di San Nicola a Ventimiglia un evento gratuito a servizio dei cittadini. L'appuntamento sarà domani dalle 16 alle 19 circa. L'incontro di gruppo in questione è un progetto dal nome "Formulare efficacemente un desiderio. Un modo diverso di parlare a se stessi", che ha come fine quello di acquisire alcune regole di comunicazione efficace e scoprire quale modo utilizziamo per parlare a noi stessi.

"E' rivolto ad adulti e ragazzi, a chi vuole migliorare il proprio modo di costruire i pensieri. Partecipare a questo progetto è gratuito, i partecipanti saranno invitati a lasciare una piccola offerta da destinare alla parrocchia di San Nicola. In questa occasione il progetto avrà per tema centrale i desideri" - fa sapere Sergio Cioli - "Insieme, tra leggerezza e rispetto, i partecipanti avranno modo di acquisire semplici regole per formulare 'un desiderio' attraverso una frase che segue determinati dettami e che viene elaborata in modo efficace dal nostro immaginario. L'evento sarà composto da un susseguirsi di fasi, passando da una prima presentazione alla scelta del proprio desiderio, da prove pratiche ad esercizi a due. Sara possibile, per chi ha curiosità, testare personalmente l'effetto di alcune parole sul fisico. É prevista una fase in cui andremo a scoprire quale modo di parlare utilizziamo con noi stessi e se è possibile utilizzare un modo diverso: quale ingrediente spesso trascuriamo? A condurre l'incontro sarò io, Sergio Cioli".

Sergio Cioli, residente nel piccolo paese di confine di Grimaldi Superiore dal 2015, è autore di pubblicazioni: brevi racconti; Il colore del ricordo e Il canto della sirena. Inoltre, è counselor con formazione triennale riconosciuta da Assocounseling. La sua formazione, iniziata nel 2018, si è svolta a Vicenza presso l'Academy Associazione. Poi ha fatto un tirocinio presso l'associazione Spes-Auser di Ventimiglia. In possesso di diploma e certificazione professionale tuttora in continuo aggiornamento. E un facilitatore Psych-K, metodologia per l'esecuzione di bilanciamenti che producono integrazione emisferica con conseguente senso di benessere. Dal 2015 svolge nei diversi comuni della zona incontri nelle librerie, realizza presentazioni letterarie, sostiene incontri di gruppo che hanno per tema la comunicazione interpersonale e intrapersonale e accompagna le persone ad integrare l'attività fisica nella propria vita di tutti i giorni. "A Ventimiglia, nello studio di via Aprosio 16, offro uno spazio di ascolto e riflessione in cui esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare la capacità di scelta, cambiamento ed autonomia nel cliente" - dice Sergio Cioli.