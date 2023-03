Torna l’ora legale, alle 2 di domenica 26 marzo lancette in avanti di un’ora

Nella notte tra oggi e domani, sabato 25 e domenica 26 marzo, si passerà dall’ora solare a quella legale. Alle 2 di notte le lancette dell’orologio andranno, perciò, spostate avanti di un’ora.

Si dormirà un’ora in meno ma, in compenso, il sole sorgerà e tramonterà un’ora più tardi, la luce alla sera durerà più a lungo e proprio per questo le giornate si ‘allungheranno'. L’ora legale durerà fino a domenica 29 ottobre, quando le lancette saranno nuovamente spostate indietro di un’ora.

L’ora legale è una convenzione internazionale adottata per sfruttare al massimo le ore di luce durante la bella stagione e ridurre i consumi energetici. In Italia il cambio di orario fu adottato per la prima volta nel 1916. Inizialmente fu un provvedimento straordinario, ripetuto, infatti, durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1966 però il provvedimento è diventato definitivo e viene ripetuto ogni anno. All’inizio il periodo di vigenza dell’ora legale era dalla prima domenica di maggio all’ultima di settembre. Negli anni Ottanta l’avvio è stato poi anticipato ad aprile. A livello europeo, dal 1996 tutti gli Stati coordinarono il cambio dell’ora e decisero di spostare le lancette avanti di un’ora a marzo e indietro di un’ora a ottobre. Da anni si parla della possibile abolizione del cambio d'orario nel nostro paese e in Europa. Al momento, però, non è ancora stato raggiunto un accordo univoco che mettesse d'accordo tutti gli stati membri.