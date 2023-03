Sanremo, "buche nel manto stradale di via Gavagnin": l'interpellanza di Lombardi (Foto)

Il consigliere comunale del Gruppo Consigliare Fratelli d’Italia Luca Lombardi ha presentato al comune di Sanremo un'interpellanza sul manto stradale nel parcheggio di via Gavagnin per conoscere se sono previste azioni di messa in sicurezza del fondo stradale e, in caso, quali sono le tempistiche.

Ecco il testo dell'interpellanza:

"Sanremo, 24 Marzo 2023

Al Presidente del Consiglio Comunale





INTERPELLANZA





Il sottoscritto consigliere comunale,

Considerato che a Sanremo oggi è complicato trovare in centro parcheggi bianchi , non a pagamento;

Evidenziato che il parcheggio di via Enrico Gavagnin è un parcheggio importantissimo e gratuito a ridosso della Passeggiata Salvo D’Acquisto, alla Villa Ormond sede di molte associazioni, ma anche vicino a Palazzo Bellevue ed ai principali Istituti scolastici cittadini;

Preso atto che molti automobilisti vi parcheggiano per raggiungere il centro cittadino e spesso viene indicato come parcheggio per importanti eventi anche sportivi;

Che risulta evidente uno stato di incuria complessiva di questo parcheggio con buche anche di diversi centimetri che possono mettere in pericolo gli avventori e in caso di pioggia diventano “vere piscine”, nonché pericolose per i motociclisti

INTERPELLA

IL SINDACO E LA GIUNTA

Per conoscere se siano previsti immediatamente azioni di messa in sicurezza del fondo stradale della via Gavagnin, e quali le tempistiche visto l’avvicinarsi delle prossime festività pasquali e di importanti eventi turistico/sportivi".