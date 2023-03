Ventimiglia: per ora pochi migranti ma il Premier lancia l'allarme e torna a parlare con Macron, sul tavolo anche lo sblocco al confine?

A Ventimiglia la situazione migranti vive un momento di relativa tranquillità e, rispetto alle estati tra il 2015 e il 2017, possiamo affermare che si tratta di ‘rose e fiori’ anche se la guardia rimane molto alta, come evidenziato anche ieri nel corso della riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, presieduta dal Prefetto di Imperia.

Un incontro nel quale è emersa chiaramente la richiesta del Ministro Piantedosi di andare incontro alle esigenze umane di chi è fuggito dal proprio paese e cerca una vita migliore in Italia e nel resto d’Europa. Ma le ultime ‘sirene’ che arrivano da Roma e dall’Unione mettono in allarme le zone di confine come quella tra Ventimiglia e Mentone, dove ufficialmente permane il blocco della Polizia transalpina ma dalla quale transitano comunque ogni giorno centinaia di profughi.

Non si potrebbe spiegare, quindi, gli oltre 5.000 respingimenti dei francesi, a fronte delle 100/200 presenze in città. E, mentre si sta lavorando al cosiddetto Piano di Accoglienza Diffusa (Pad), a Ventimiglia arrivano le prime preoccupazioni dettate in particolare dalle dichiarazioni del Premier italiano, Giorgia Meloni, che ha parlato di possibili 900mila arrivi dalla Tunisia.

E se l’Italia dovesse far fronte con nuovi sbarchi è lapalissiano come i migranti confluirebbero anche a Ventimiglia, dove troverebbero il ‘tappo’ provocato dalla chiusura francese al confine. Nelle ultime ore il Presidente del Consiglio italiano è tornata a colloquiare con il presidente francese, Macron. Lo ha fatto dopo alcune settimane di scontri verbali e incomprensioni.

Nelle ultime ore tra i due c’è stato un incontro e chissà che non si sia anche parlato del blocco ai confini italo-francesi. La volontà di creare, in qualche modo, zone di accoglienza per i migranti a Ventimiglia conferma la preoccupazione di nuovi arrivi e i timori per una ripetizione di quanto accaduto nel 2015 sono fondati. Questa volta la Prefettura non ha voluto farsi cogliere impreparata, anche se i rischi sono sempre dietro l’angolo.

Il problema rimane la chiusura delle porte ai migranti da parte della Francia e i continui andirivieni di profughi che, dopo aver tentato di entrare in territorio transalpino, cercano di raggiungere il Nord Europa. Quando ci riescono tutto fila liscio ma, se vengono fermati, ecco che scatta la ‘riammissione’. Tornano in Italia, restano qualche ora a Ventimiglia e poi ritentano l’avventura. Un ping pong che, forse, Giorgia Meloni sta tentando di sospendere con la ripresa dei colloqui con Parigi.