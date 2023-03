Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 24 a domenica 26 marzo, in Riviera e Côte d'Azur

Lo spettacolo 'Queen at the Opera' al Teatro Ariston di Sanremo

VENERDI’ 24 MARZO



SANREMO

9.30-18.45. ‘Quello che non sappiamo ancora sull’ADHD: un focus sul bambino, l’adulto e la donna’: 2° convegno regionale organizzato da AIFA Aps – Associazione Italiana Famiglie ADHD. Sala Privata del Casinò, info referente.imperia@associazioneaifa.it, partecipazione gratuita previa registrazione al link https://forms.gle/KMu3FHfPfRQrC9oK6

11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



15.00. Convegno dal titolo ‘Presente e futuro della previdenza forense: i perché di una riforma e le sue linee guida’ a cura dell’A.N.A.I. di Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Floriseum di villa Ormond in corso Cavallotti (locandina)

16.00. Per l’Unitre, conferenza di Paola Forneris dal titolo ‘Gli Inglesi e la Riviera: un’amicizia di lunga data’. Sala consiliare del Museo Civico in Piazza Nota (più info)



17.00. Per la rassegna di incontri ‘Storie e Territori’, il giornalista e scrittore alassino Daniele La Corte presenta il libro ‘Il Boia e la Contessa’ (Fusta Editore). Introducono Giovanni Rainisio, Presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Imperia, e Amelia Narciso, Presidente Provinciale ANPI. Sede della Federazione Operaia Sanremese in Via Corradi 47, ingresso gratuito



18.00. Primo appuntamento della rassegna ‘BiblioTecla - Libri al Forte’ con ospite l’attore, scrittore, presentatore televisivo e radiofonico Beppe Convertini che presenta il suo nuovo libro 'Paesi Miei'. Sala ‘Magazzino di Ponente’ del Forte di Santa Tecla, ingresso gratuito



18.45. Arrivo presso la Vecchia Stazione / Via Adolfo Rava e presentazioni al pubblico della 14ª ricostruzione storica della Coppa Milano-Sanremo (più info)

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)

21.00. ‘Il Cielo dell’Equinozio di Primavera’: serata osservativa per ‘salutare’ le costellazioni invernali ormai in declino e scoprire gli astri primaverili. Osservazioni astronomiche guidate ad occhio nudo e ai telescopi. Frazione San Romolo, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



21.00. Prima semifinale della 14ª edizione di SanremoJunior 2023 Italia, concorso internazionale per cantanti solisti dai 6 ai 15 anni. Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, anche domani (info)

21.00. ‘Queen at the Opera’: concerto/show interamente basato sulle musiche dei Queen con un’orchestra di più di 20 elementi diretti dal M° Piero Gallo e di oltre 40 performer. Teatro Ariston (info e biglietti a questo link)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. ‘Mozart l’italiano’: concerto dell’orchestra Carlo Felice di Genova diretta dal maestro Fabio Biondi (silista) con musiche di Mozart, Monza, Sammartini, Scaccia, Brioschi. Duomo di Porto Maurizio, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

21.15. ‘Ubu Roi’ di Alfred Jarry: spettacolo teatrale con Lupita Bravo, Michelle Brunengo, Benedetta Calcagno, Stefano Cardillo Rita Castello, Simone Esposito, Roberta Federico, Alice Galimberti, Giacomo Gazzano, Jacopo Montemezzi, Giacomo Tornelli. Regia di Livia Carli e Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, anche domani (più info)

VENTIMIGLIA

18.00 & 21.00. Lancio del Capitolo BNI Corsaro Nero di Ventimiglia al Teatro Comunale con raccolta fondi a favore dell’associazione ‘Oasi di Pace’. Alle 21, apericena press il ristorante Palo Santo a Cala del Forte



BORDIGHERA



20.30. ‘Canta e balla che ti passa’: con la direzione artistica di Dany Animation staff, i partecipanti sono i veri protagonisti della serata, divertendosi a ritmo di musica. San Marco, Lungomare Argentina 36

DIANO MARINA



10.00. Interzonale Optimist: primo impegno velistico di selezione per l’accesso al Campionato Europeo e Mondiale. Specchio acque antistante la città, fino al 26 marzo (più info)

16.00-19.00. Mostra ‘Facoltà Plastica’ degli artisti Piero Gilardi e Pino Pinelli. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, fino al 16 aprile (tutti i giorni h 16/19, domenica e festivi su appuntamento)

16.30-19.00. Per la rassegna Culturale ‘I Venerdì della conoscenza', conferenza dal titolo ‘L'Intelligenza Artificiale può aiutarci a salvare il pianeta?’ con il Prof. Mario Rasetti, Prof Paolo Benanti, Enrico Pedemonte, Lucia Scajola. Sala Consigliare del Comune, partecipazione libera

SAN BARTOLOMEO AL MARE

18.00. Corso di primo soccorso sul tema ‘Emergenze domestiche’ a cura della Croce d’Oro di Cervo (cinque incontri al venerdì sino al 24 aprile a ingresso libero). Centro Sociale Incontro di Giardini I maggio 7

ENTROTERRA



BORGOMARO

21.00. ‘Gesù nel cinema’: proiezione di film che spaziano dal muto in bianco e nero fino al celebre film di Mel Gibson con accompagnamento vocale del coro ConClaudia di Imperia e del coro della confraternita di San Pietro di Porto Maurizio. Oratorio di San Giovanni

POMPEIANA

21.00. Conferenza dal titolo ‘Le Tarot di Marsiglia - Simbologia, storia e lettura’ a cura di Adam El (Antonio Damele). Evento organizzato dall'associazione culturale Liberalia. Sala Valerio Conio in via Anfossi 20

PORNASSIO



14.30. ‘Piantiamo un miliardo di alberi’: piantumazione di alcuni alberi a cura dell’Accademia Kronos con protagonisti gli studenti delle scuole cittadine che metteranno a dimora due alberi nel giardino della scuola del Castello in frazione Villa

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

9.00. ‘Monaco Ocean Week’: 5a Monaco Ocean Week, conferenze stampa, workshop, simposi, premiazioni, mostre, proiezioni di documentari, workshop di sensibilizzazione, a sostegno della conservazione degli oceani. Luoghi vari del Principato, fino al 26 marzo (i dettagli a questo link)



19.00. ‘A Corps Perdus’: spettacolo muisical-teatrale realizzato dagli studenti del 2° anno dell'École Supérieure d'Arts Plastiques de la Ville de Monaco e dai musicisti del Conservatorio di Nizza, sotto il coordinamento di Damien Sorrentino e Dominique Drillot. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, la BBC Symphony Orchestra e la direttrice d'orchestra Eva Ollikainen sono gli ospiti speciali di questa edizione 2023. Nicolas Hodges è il pianista solista in una suite retrospettiva di Betsy Jolas. Auditorium Rainier III (più info)

NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza al Palais des Expositions, esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 27 marzo (i dettagli a questo link)



18.00 & 20.30. Per la rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, conferenza ‘Caravaggio, quando la verità rende liberi’ di Sophie Salviati (h 18) + proiezione dei film: L’Ombra di Caravaggio (h 20.30). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 28 marzo (più info)



VILLEFRANCHE-SUR-ME

17.00-23.00. ‘Lu Festin de la Bugada’: serata festiva e culturale (balli, mostre, ecc.) + catering e molto altro. Place Félix Poullan, ingresso libero





SABATO 25 MARZO



SANREMO



8.30. Partenza dalla Vecchia Stazione / Via Adolfo Rava della 14ª ricostruzione storica della Coppa Milano-Sanremo (più info)



10.00-18.00. ‘Conosciamo la Leishmaniosi Canina’: incontro con il dottor Gianluca Barbato sulla Leishmaniosi, come si previene, come si cura definitivamente, la trasmissione della malattia fra cane e uomo, le terapie alternative e tanto altro ancora. Evento a favore del canile Enpa di Sanremo. Roof 2 del Teatro Ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



10.30. ‘Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino’: due giorni dedicati a un inedito percorso tra installazioni, esposizioni e infiorate in vari punti della città. Inaugurazione h 10.30 in Piazza Colombo (per saperne di più cliccare questo link)



10.30. Seconda semifinale della 14ª edizione di SanremoJunior 2023 Italia, concorso internazionale per cantanti solisti dai 6 ai 15 anni. Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, anche domani (info)

10.30-12.00. Ultimo appuntamento del Corso di Massaggio infantile condotto dall’ostetrica Valentina Guglielmetti, insegnante di massaggio infantile in formazione presso l’AIMI (primo di 5 incontri gratuiti). Sede del Cav in Corso Cavallotti 250, info 388 5880418

16.30. Per la rassegna ‘Il Parco dei libri al Floriseum’, incontro con Remo Ferretti e il suo libro ‘Codici 9’. Floriseum, Museo del fiore a Villa Ormond, corso Cavallotti 113, info 333 3770840



18.15. Santa Messa presieduta dal Vescovo Antonio durante la quale la ‘Famija Sanremasca’ insieme al Comune di Sanremo presenta le palme intrecciate ‘parmureli’ da inviare al Papa per la prossima domenica delle palme. Basilica Concattedrale di San Siro



20.30-21.30. ‘Earth Hour 2023’: la Città di Bordighera aderisce all’iniziativa internazionale promossa dal WWF sul tema del cambiamento climatico spegnendo l’illuminazione della Torre Saracena



21.00. Finale della 14ª edizione di SanremoJunior 2023 Italia, concorso internazionale per cantanti solisti dai 6 ai 15 anni. Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, anche domani (info)

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

18.00. Per la rassegna ‘Master 33 giri’, conferenza di Stefano Senardi sul Consorzio Suonatori Indipendent (CSI). Conduce Maurilio Giordana. Sala Convegni della Biblioteca L. Lagorio, evento gratuito

21.15. ‘Ubu Roi’ di Alfred Jarry: spettacolo teatrale con Lupita Bravo, Michelle Brunengo, Benedetta Calcagno, Stefano Cardillo Rita Castello, Simone Esposito, Roberta Federico, Alice Galimberti, Giacomo Gazzano, Jacopo Montemezzi, Giacomo Tornelli. Regia di Livia Carli e Gianni Oliveri. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37 (più info)

21.15. ‘Milano, Liguria’: spettacolo di beneficenza tenuto dai comici Germano Lanzoni e Enrique Balbotin. Conduce Eugenio Ripepi con la partecipazione del coro del Modern Music Institute e del chitarrista Matteo Meffazzoli (20 euro). Incasso devoluto alla Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica. Auditorium della Camera di Commercio, prevendita esclusiva presso il Bar 11 (Piazza De Amicis 11)

22.00. Concerto dei Bluebeaters. Prima e dopo esibizione di trio di dj di eccezione: alla consolle Dj Smooth beatmaker e producer storico della westcoast ligure; Zuckerman bassista punkhardcore e reggaedub dal 92; D_Ego, l'uomo dalla cultura musicale illimitata, spazia dal cinematicfunk al rap, dal reggae alla house. Centro Sociale Autogestito La Talpa e l’Orologio, via Argine Destro 625

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

15.15. Conferenza della Prof.ssa Tombaccini Villefranque dal titolo ‘Giuseppe Biancheri e la Valle Roia’ + visita guidata alla mostra sulla ferrovia a cura di Sergio Pallanca + visita con Domenico Casile alla dimora dell’On. Giuseppe Biancheri, ospiti di Erino Viola, con degustazione di prodotti tipici ventimigliesi. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta



21.00. ‘Venere in Pelliccia’: spettacolo teatrale con Manila Barbati e Martino Palmisano. Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



20.30-21.30. ‘Earth Hour 2023’: la Città di Bordighera aderisce all’iniziativa internazionale promossa dal WWF sul tema del cambiamento climatico spegnendo le luci dei Giardini del Palazzo del Parco

DIANO MARINA



10.00. Interzonale Optimist: primo impegno velistico di selezione per l’accesso al Campionato Europeo e Mondiale. Specchio acque antistante la città, fino al 26 marzo (più info)



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d'inchiostro’, presentazione libro ‘Storie meravigliose di giovani greci’ di Laura Pepe (Laterza). Modera Laura Suardi, docente di latino e greco del Liceo Parini di Milano, con Francesca Rotta Gentile e la partecipazione degli studenti del Liceo Cassini di Sanremo. Intermezzi musicali a cura dei pianisti Mattia di Fabio e Vladimir Di Martino. Oratorio di Santa Caterina (più info)



ENTROTERRA



BADALUCCO

18.00. Lo scrittore Massimo Maggiari presenta il suo ultimo libro ‘Leggere nel cuore’ che racconta del suo incontro con un curandero in Messico. Art Gallery di Piazza Duomo; ingresso libero

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MENTON



10.00-18.00. Salone dei video giochi al Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8, anche domani (più info)



MONACO

9.00. ‘Monaco Ocean Week’: 5a Monaco Ocean Week, conferenze stampa, workshop, simposi, premiazioni, mostre, proiezioni di documentari, workshop di sensibilizzazione, a sostegno della conservazione degli oceani. Luoghi vari del Principato, fino al 26 marzo (i dettagli a questo link)

14.00. ‘L'Uomo Cerebralel’: conferenza sul tema degli studi sul cervello umano dal titolo ‘Fiction or Reality’ a cura del comitato scientifico della FESN, presieduto dal Prof. Pierre Magistretti. Grimaldi Forum Monaco (più info)

15.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo: il celebre clavicembalista americano Jory Vinikour rende omaggio a un padre fondatore dell'arte della tastiera, Johann Jakob Froberger, e a uno dei suoi lontani ‘discepoli’, Christophe Maudot. One Monte-Carlo (più info)

20.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, ‘Lettura di poemi di Anna Akhmatova’: doppio recital scandito da letture di poesie di Anna Akhmatova da parte di Jean-Yves Clément, Peter Laul presenta l'integrale delle dieci sonate per pianoforte di Alexander Scriabin. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)



20.00. ‘Ballo della Rosa’ a sostegno della Fondazione Princesse Grace. Per questa nuova edizione sarà il grande stilista con la sua iconica suola rossa, Christian Louboutin, a immaginare la serata con tema Bollywood. Salle des Etoiles (più info)

NICE

10.00-19.00. Fiera di Nizza al Palais des Expositions, esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 27 marzo (i dettagli a questo link)



14.00, 15.30 & 18.00. Per l’ultimo appuntamento della rassegna delle ‘Giornate del cinema italiano’, proiezione dei film: Interdit aux cheins et aux Italien (h 14) + Lasciarsi un giorno a Roma (h 15.30) + Lasciarsi un giorno a Roma + proclamazione del vincitore (h 18). Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)



20.00. Kev Adams in concerto. Palais Nikaïa (più info)



20.30. ‘Birth of the cool - Miles Davis’: concerto di Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag (più info)



DOMENICA 26 MARZO



SANREMO



7.30. Escursione a Cima Longoria percorrendo facili sentieri a una panoramica cima tra Francia e Italia accompagnati dalla guida ANAG Antonio Santeusanio. Evento a cura del CAI di Sanremo (12 euro). Ritrovo in piazza Cesare Battisti (ex stazione FS), info 0184 505983



9.00. Sanremo Tennis CUP, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale. Tennis Sanremo, Corso Matuzia 28, fino al 2 aprile (più info)

9.00. ‘Sanremoinfiore, omaggio a Italo Calvino’: due giorni dedicati a un inedito percorso tra installazioni, esposizioni e infiorate in vari punti della città (per saperne di più cliccare questo link)



10.00. Cerimonia di commemorazione dei 14 Partigiani torturati e fucilati all'alba del 5 marzo 1945 nei giardini del castello Devachan presso la lapide che ne ricorda il sacrificio. Evento a cura della sezione ANPI di Sanremo



17.30. Concerto della ‘Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori - Note libere’. In programma musiche di Bach, Vivaldi, Neglia, Trotta ed una trascrizione del Requiem di Mozart per quartetto d’archi di Lichtenthal. Evento a cura dell’Inner Wheel Club di Sanremo. Chiesa Luterana in Corso Garibaldi 37, ingresso ad offerta libera

19.30. Super Karaoke animato da Alex Penna: fino a mezzanotte ci si potrà esibire sulle più belle canzoni italiane e internazionali con un impianto audio e luci da jam session e 7 mega schermi a disposizione del pubblico per intonare i brani. Mamely di via Gioberti 37

IMPERIA

9.30. Concerti per bambini dai 0 ai 11 anni assieme ai genitori: concerti educativi secondo il format MUSA-ConcertsTM di Andrea Apostoli, a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Sala concerti della Libreria Ragazzi, via Amendola 24, prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al n. 347 5648509

15.00-17.00. Nuovo Corso di Formazione per Volontari all'Ascolto del Centro di Ascolto dell'Associazione Santa Teresa di Calcutta (5 incontri). Sede dell'Associazione in Via Berio, 7, presso la Locanda del Buon Samaritano, info ed iscrizioni 351 2767957

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



16.00. Per il ciclo di conferenze ‘PortOneglia - Ricordi dal passato’, approfondimento di uno studio realizzato da Gabriella Badano sugli anni a cavallo dei secoli XIX e XX, e in particolare sui giardini imperiesi realizzati in allora, ricchi di piante botaniche rare, di siepi e di altri ‘giochi’ così cari al periodo della ‘belle Epoque’. ’Oratorio di santa Caterina, in via San Maurizio



VENTIMIGLIA



15.00-19.00. Mostra-evento sull’Onorevole Giuseppe Biancheri e la ‘sua ferrovia’ dal titolo ‘La ferrovia della Val Roia – Le chemin de fer de Monsieur Biancheri - Uno sguardo alle comunicazioni del passato - Prospettive per il futuro’. Centro Culturale San Francesco in Via Garibaldi nella Città Alta, fino al 16 aprile

OSPEDALETTI

10.00. Possibilità di visita della ‘Casa e Collezione Laura a Villa San Luca’ a Ospedaletti (via Camillo Benso Conte di Cavour 40) con visite guidate e turni alle ore 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00 (prenotazione obbligatoria a questo link)

16.00. Concerto Vocale Sacro con gli allievi della classe adulti di canto classico dell' AD Vocal Studio di Ventimiglia, diretto dal Maestro Dario Amoroso. Partecipano Anna Batini, Alessandro Battistotti, Zoraide Falzone, Luciana Modesti, Giuseppe Fariolotti, Emilia Spinella. Chiesa del Cristo Risorto

DIANO MARINA



10.00. Interzonale Optimist: primo impegno velistico di selezione per l’accesso al Campionato Europeo e Mondiale. Specchio acque antistante la città (più info)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

9.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi



PERINALDO



10.00-18.00. ‘Giornate FAI di Primavera’: la delegazione FAI di Imperia insieme al Gruppo FAI Giovani di Imperia porteranno i partecipanti alla scoperta della storia, dell'arte, della scienza e della cultura di ‘Perinaldo - La Città delle Stelle’. Ritrovo in centro paese (tutti i dettagli a questo link)

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



SAN BIAGIO DELLA CIMA

17.00. Per l’ultimo appuntamento di ‘Storie dell'Italia interna’, organizzato dall'associazione Amici di Francesco Biamonti, presentazione libro ‘Migranti nel tempo’ di Paola Maccario, De Ferrari Editore. Introduce Dorlana Valesini, sarà presente l'autrice. Segue piccolo momento conviviale. Locali de ‘U Bastu’, ingresso libero, info 389 9954834

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MENTON



10.00-18.00. Salone dei video giochi al Palais de l'Europe, Avenue Boyer 8 (più info)

MONACO

9.00. ‘Monaco Ocean Week’: ultimo giorno della 5a Monaco Ocean Week, conferenze stampa, workshop, simposi, premiazioni, mostre, proiezioni di documentari, workshop di sensibilizzazione, a sostegno della conservazione degli oceani. Luoghi vari del Principato (i dettagli a questo link)

15.00. Per il Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, ‘Omaggio a Chet Baker’: Riccardo Del Fra rende omaggio al leggendario trombettista americano in un originale programma tributo in quintetto con l'Orchestre des Pays de Savoie. Con Mystery Galaxy in seconda serata. Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo (più info)

NICE



10.00-19.00. Fiera di Nizza al Palais des Expositions, esplanade de Lattre de Tassigny, fino al 27 marzo (i dettagli a questo link)



15.00. ‘Birth of the cool - Miles Davis’: concerto di Sylvain Gontard. Théâtre Francis Gag (più info)





