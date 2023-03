Bordighera: piano triennale della Regione, arrivano finanziamenti per un milione e mezzo di euro

E’ stato approvato dalla Regione l’elenco triennale 2023-2025 degli interventi e delle progettazioni in materia di viabilità e mobilità ciclistica e degli investimenti per l’acquisto di mezzi operativi finalizzati ad interventi manutentivi delle reti stradali.

L’approvazione conferma la collaborazione avviata in questi anni con la Giunta Regionale che, nella fattispecie, consentirà alla città delle palme di:

· realizzare la rotatoria in zona Arziglia all’intersezione con via Cornice dei Due Golfi, il cui costo ammonta a 200.000 euro;

· realizzare la strada dal piazzale delle Due Strade al campo sportivo esistente e relative opere idrauliche, per un valore di 1.200.000 euro;

· acquistare una piattaforma elevatrice autocarrata per interventi diretti su strade in ambito territoriale (finanziamento 65.270 euro).

“Ringraziamo Regione Liguria – sottolinea il Sindaco, Vittorio Ingenito - per l’attenzione rivolta nostro territorio e per gli investimenti che consentiranno di migliorare viabilità e sicurezza”.