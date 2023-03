Ventimiglia: immondizia abbandonata ovunque da chi non ha ritirato i kit, molti perchè non pagano la Tari (Foto)

Che la raccolta differenziata a Ventimiglia stia andando meglio è un dato di fatto, ma il raggiungimento degli obiettivi prefissati è ancora lontano. Ne stiamo parlando da diverse settimane, ovvero da quando sono state installate le prime 10 ecoisole nella zona della città alta, tra problemi software (ora risolti) e primi approcci della popolazione che deve prendere confidenza con il nuovo sistema.

Il problema attuale del centro storico, riscontrato nelle ultime giornate è quello del mancato ritiro dei kit di sacchetti, da parte di molti residenti. Quali le motivazioni? Ufficialmente molti non li hanno ritirati per mancanza di tempo, mentre non si esclude anche un certo menefreghismo che, però, comporta gravi danni per la collettività.

C’è però un gravissimo motivo che frena la raccolta differenziata, ovvero il mancato ritiro dei kit da parte di tutte quelle persone che non pagano la Tari. E’ già successo, infatti, che qualcuno si sia recato nei punti di distribuzione chiedendo i sacchetti e il necessario per poter conferire l’immondizia nelle ecoisole ma, una volta fornite le proprie generalità è emerso che non pagavano la Tari. Senza dimenticare chi addirittura non l’ha mai pagata.

Una questione che dovrà essere affrontata a breve e, sicuramente, sarà argomento importante per la campagna elettorale imminente e per chi vincerà le elezioni e si insedierà a palazzo comunale, dopo il 15 maggio. Al momento, dopo la rimozione di tutti i vecchi cassonetti da parte della Teknoservice, come da disposizioni, ora tantissimi cittadini abbandonano i loro rifiuti per strada, vicino alle ecoisole oppure all'interno dei cestini.

Le foto che vi proponiamo sono eloquenti e costringono gli operatori ecologici della zona a veri e propri tour de force per la raccolta dell’immondizia abbandonata. Questo provoca, inoltre, una riduzione dei passaggi per il normale spazzamento manuale. Insomma, una situazione che sembra di difficile soluzione, come quasi sempre capita per la scarsa collaborazione dei cittadini.