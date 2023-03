Incendio nel centro storico di Triora: salvata famiglia, mobilitazione per contenere le fiamme (Foto)

È stato circoscritto l'incendio che ha interessato una abitazione di via Poggi nel centro storico di Triora. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, quando le fiamme hanno interessato il tetto della palazzina.

Per fortuna è stata subito messa in salvo la famiglia, di nazionalità argentina che aveva preso in affitto l'alloggio. Non si sono registrate persone ferite o intossicate. Tra i primi a intervenire, Massimo Di Fazio, sindaco del paese che ha guidato le operazioni di spegnimento insieme ai volontari locali della protezione civile.

Presenti sul posto anche i carabinieri della locale caserma, i vigili del fuoco ed il personale sanitario del 118. I pompieri e i volontari stanno procedendo nello spegnimento del rogo.



Le fiamme hanno gravemente danneggiato l'edificio principale e hanno attecchito anche su altre abitazioni circostanti. L'incendio non è ancora del tutto domato.