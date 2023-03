Sanremo: scontro tra due scooter tra via Agosti e via Melandri, due feriti portati in ospedale (Foto)

Forse una mancata precedenza all’origine dello scontro tra due scooter, questa mattina poco dopo le 7.30 all’incrocio tra via Pietro Agosti e via Melandri a Sanremo.

I mezzi, condotti da due uomini si sono scontrati per cause al vaglio della Polizia Municipale che ha rilevato l’incidente segnalato dai residenti della zona per i forte ‘botto’ sentito al momento dell’impatto.

I due centauri sono finiti a terra e sono stati soccorsi dal personale medico del 118, dalle ambulanze della Croce Rossa e di Sanremo Soccorso. Entrambi hanno riportato alcune ferite e contusioni e sono stati portati in ospedale in codice giallo di media gravità.

A supporto della Municipale anche una pattuglia della Polizia. Il traffico, particolarmente sostenuto a quell’ora, ha subito lievi rallentamenti.