Oggi la manifestazione contro la mafia e per la legalità a Sanremo: c'era anche il 'Centro Levante' (Foto)

L’Istituto Comprensivo 'Sanremo Centro Levante' in occasione della 'Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie' ha partecipato alla 'Marcia della legalità'.

Il corteo, al grido 'No alla mafia, si alla legalità' si è riunito oggi in piazza Colombo per poi proseguire per Corso Matteotti facendo tappa in piazza Borea d’Olmo, via Escoffier per ritrovarsi nel piazzale Pian di Nave. Gli studenti delle classi 2a C e 2a D della Scuola Secondaria di primo grado 'Italo Calvino', durante il percorso hanno declamato alcune storie vittime di mafia tratte dal libro 'Al posto sbagliato' di Bruno Palermo.

Durante la celebrazione della giornata gli alunni della classi terze della Scuola Primaria A. Volta, San Giacomo e San Pietro hanno recitato delle poesie inerenti il tema della legalità, gli alunni delle classi 2a C e 2a D della Scuola Secondaria di primo grado hanno ricordato i bambini e gli adolescenti vittime di mafia: un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi per farli vivere ancora, per non farli morire mai. L’evento si è concluso con l’esecuzione della canzone 'Pensa' di Fabrizio Moro a cura degli alunni della classi quarte della Scuola Primaria A. Volta, San Giacomo e San Pietro e le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado plesso 'Italo Calvino' accompagnati dalla classe di chitarra della sezione ad indirizzo musicale del nostro istituto.

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Amalia Catena Fresta, ha salutato il corteo, con queste parole: “I ragazzi sono i veri protagonisti di oggi, loro che saranno i cittadini di domani. È un importante momento di cittadinanza attiva e positiva per tutti a garanzia e a tutela dei valori più sani e della legalità del territorio”.

Alla manifestazione sono intervenuti l’Amministrazione Comunale, Vice Sindaco Caterina Costanza Pireri “Lo sguardo rivolto al futuro libero che vogliamo costruire parte dall’opera educativa e formativa della scuola che sensibilizza anche i più piccoli alla cultura della legalità”, il Questore della provincia di Imperia, dott. Giuseppe Felice Peritore “Tante sono state le vittime della Mafia, come la strage di Capaci, in cui morì il giudice Falcone e la sua scorta, o la strage di via D’Amelio in cui morì il giudice Borsellino, grazie al loro lavoro, possiamo essere oggi liberi, grazie al lavoro di tante altre persone, come Don Pino Puglisi che insegnava il significato dell'essere uomo e della libertà a qualunque costo, considerato un ostacolo ed ucciso". Presenti anche Il Dirigente della Polizia di Stato del Commissariato di Sanremo, la dott.ssa Leuci Anna e la dott.ssa Desirè Anzalone, Commissario della Polizia di Stato.

L'istituto ha ringraziato il Comando del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo, i Carabinieri di Sanremo, la Polizia di Stato del Commissariato di Sanremo per la presenza e tutti coloro che sono intervenuti, che hanno partecipato a vario titolo alla Manifestazione rendendola viva memoria per un futuro all’insegna della Legalità.