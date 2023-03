Lucinasco; crisi idrica, ordinanza anti spreco del Sindaco, Si preannuncia un'estate calda

Il Sindaco di Lucinasco, Marilena Abbo, ha emanato l’ordinanza anti spreco dell’acqua, vietando l’impiego di acqua potabile per innaffiare i giardini, per lavare le auto, piazzali e terrazzi ma anche il riempimento di piscine e fontane ornamentali, anche se dotate di ricircolo dell’acqua.

La decisione è stata presa in relazione alla situazione di perdurante assenza di precipitazioni che impongono il rigoroso contenimento del consumo, in modo da non intaccare il sistema di approvvigionamento.

Una decisione, quella del Sindaco del piccolo centro dell’entroterra, che potrebbe trovare seguito anche da parte di altri suoi colleghi, visto che dopo un inverno siccitoso, siamo di fronte a una primavera-estate che, sul piano delle precipitazioni non promette nulla di buono.