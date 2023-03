Imperia: torna a riunirsi il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno dell'assise

Consiglio comunale, questo pomeriggio ad Imperia. Diversi i punti all’ordine del giorno, tra i quali l’attivazione della conferenza dei servizio per il progetto di ultimazione del porto turistico.

Quindi verrà approvato il progetto preliminare del recupero e sistemazione di un’area a lato del torrente Caramagna, dove sarà realizzato un parcheggio pubblico. Previsto anche un aggiornamento al Pud per una spiaggia libera attrezzata al Prino e l’approvazine delle modifiche al Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

Infine saranno approvate le tariffe per l’applicazione della Tari per l’anno in corso e verrà discussa la quarta variazione del bilancio triennale 2023-2025.