Furto nella chiesa di Vallecrosia: ladro e bottino ritrovati a Ventimiglia

È un 62enne di Ventimiglia il ladro che ha rubato nella parrocchia di Vallecrosia nella notte tra l'11 e il 12 marzo. Il parroco aveva denunciato ai carabinieri il furto di denaro contante, una macchina per caffè con la relativa scorta di cialde e bicchieri, una cassa audio, chiavi di sicurezza, generi alimentari e bevande.

Ieri dopo le indagini, su ordine dell'Autorità Giudiziaria gli agenti della polizia di Ventimiglia, insieme ai militari dell'Arma di Vallecrosia, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale e personale nei confronti del 62enne. L’autore del reato è stato riconosciuto da un agente della squadra investigativa della Polizia di Stato durante l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza.



La perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Imperia si è conclusa con esito positivo. Gli agenti di Polizia e i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato gran parte degli oggetti rubati. Tutti gli indumenti indossati dall’autore del reato in occasione del furto, risultati perfettamente corrispondenti a quelli osservati nelle immagini estrapolate dalla videosorveglianza, sono stati sottoposti a sequestro probatorio. L’uomo è attualmente indagato in stato di libertà per furto aggravato, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi.