Elezioni a Ventimiglia: gli auguri dei 'Popolari per l’Italia' al candidato Gabriele Sismondini

“In occasione delle elezioni comunali del 14-15 maggio, a nome dei Popolari per l’Italia, auguro il meglio al candidato Gabriele Sismondini”. A intervenire sulle prossime elezioni a Ventimiglia è Mario Mauro, Presidente Popolari per l’Italia, già Vice Presidente del Parlamento Europeo e Ministro della Difesa della Repubblica Italiana.

“Attivo da sempre nel volontariato e nella comunità politica locale, Gabriele ha dimostrato negli anni di incarnare valori che da sempre contraddistinguono i popolari in Italia e in Europa: dall’impegno sociale alla sensibilità civica. Gabriele porta con sé un patrimonio politico importante che contraddistingue la sua famiglia da tempo, e che già il suo compianto padre Mauro mise con successo a disposizione della Città di Ventimiglia anni fa. Concludo rinnovando gli auguri a tutto il suo gruppo, ed in particolar modo ai numerosi giovani che hanno scelto di seguirlo in questa bella sfida, di costruire insieme una Ventimiglia che abbia come orizzonte l’Europa”.